Crans-Montana, incendio al memoriale delle vittime: il rogo partito dalle candele

Sarebbe accidentale l’origine dell’incendio che questa mattina ha devastato il memoriale delle vittime del Constellation, a Crans-Montana. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, escludendo responsabilità di terze persone. Il rogo si è sviluppato dalle candele disposte su un tavolo al centro del memoriale e ha danneggiato diversi oggetti commemorativi, bruciando anche la tenda a igloo che protegge l’altare. Il libro delle condoglianze, in cui migliaia di persone hanno scritto messaggi di cordoglio, è stato risparmiato dal fuoco. La ricostruzione del memoriale è già in corso.