Crolla passerella ciclopedonale in costruzione sull’Adda: intervento dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Dalla tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono impegnati a Lodi per il crollo parziale di una passerella metallica ciclo-pedonale sul fiume Adda, che collega Crotta a Maccastorna, la provincia di Cremona a quella di Lodi. La struttura non era ancora aperta al pubblico, in quanto in fase di collaudo. Per escludere il coinvolgimento di persone, l’elicottero Drago proveniente dal reparto volo di Malpensa ha già effettuato un sorvolo dell’area interessata, mentre i droni hanno effettuato una mappatura aerea dettagliata. In acqua gli specialisti sommozzatori del nucleo di Torino, che stanno ispezionando lo specchio d’acqua sottostante il crollo.

La struttura, agganciata alla strada provinciale, è ancora in corso di realizzazione da parte di AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), finanziata da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell’ambito del piano ciclabile collegato alla ciclovia VenTo. Sono già iniziate le operazioni di recupero delle strutture cadute in acqua e AIPo sta compiendo i primi accertamenti per chiarire quali siano state le cause del collasso strutturale.