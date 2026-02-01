Crolla un albero ai Fori Imperiali: tre feriti a Roma

Tre persone sono rimaste lievemente ferite dopo la caduta di un albero ad alto fusto avvenuto intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali all’altezza del Foro Traiano, a Roma. I feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale. I Vigili del Fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Procede Polizia Roma Capitale. Sul posto anche i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia che stanno fornendo ausilio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro.

Le fronde del pino crollato hanno colpito i tre passanti che hanno riportato ferite non gravi. Si tratta di una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni.

Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero che ha ostruito parzialmente la carreggiata e il passaggio pedonale. I caschi bianchi sono tuttora impegnati nella delimitazione della zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del Fuoco e protezione civile.