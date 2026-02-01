Crolla un albero ai Fori Imperiali: tre feriti a Roma

L'albero è caduto in via dei Fori Imperiali all'altezza del Foro Traian: i feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale

Tre persone sono rimaste lievemente ferite dopo la caduta di un albero ad alto fusto avvenuto intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali all’altezza del Foro Traiano, a Roma. I feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale. I Vigili del Fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Procede Polizia Roma Capitale. Sul posto anche i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia che stanno fornendo ausilio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro.

Le fronde del pino crollato hanno colpito i tre passanti che hanno riportato ferite non gravi. Si tratta di una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni.

Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero che ha ostruito parzialmente la carreggiata e il passaggio pedonale. I caschi bianchi sono tuttora impegnati nella delimitazione della zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del Fuoco e protezione civile.

