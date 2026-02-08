Cuba in crisi energetica: hotel chiusi, turisti trasferiti per risparmiare energia

La crisi energetica a Cuba non colpisce più solo i residenti nelle loro case, ma anche i turisti stranieri che, in piena alta stagione, vengono spostati da un hotel all’altro per mancanza di carburante: lo rende noto, tra gli altri media, la rete televisiva canadese Ctv News. In base alle testimonianze dei canadesi in vacanza sull’isola, nella località balneare di Cayo Coco diverse decine di visitatori stanno venendo “concentrati” in un’unica struttura turistica per risparmiare energia. Fonti del settore hanno confermato anche all’agenzia spagnola Efe che le autorità hanno già cominciato a chiudere alberghi e a riposizionare i turisti internazionali, specialmente a Varadero e nei ‘cayos’ (isole) del nord del Paese. Questo dopo che il governo cubano ha riconosciuto pubblicamente di stare applicando una strategia di “compattazione” del turismo.