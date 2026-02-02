Da oggi scatta il ticket turistico per avvicinarsi alla Fontana di Trevi

Da oggi 2 febbraio 2026 Roma introduce un sistema di accesso regolamentato per gestire i flussi turistici e tutelare la Fontana di Trevi. L’ingresso alla zona interna della fontana – passerella e scalinata – sarà soggetto a un ticket di 2 euro per turisti e non residenti, mentre rimane gratuito per residenti di Roma e della Città Metropolitana, minori di 6 anni, persone con disabilità e guide abilitate. La misura mira a contrastare l’overtourism e il degrado urbano, causati da picchi di oltre 70mila visitatori giornalieri e comportamenti irrispettosi. Il contributo economico è definito “di scopo”, destinato a garantire una visita più sicura e ordinata.

L’orario di accesso sarà dalle 9 alle 22, con ultimo ingresso alle 21; lunedì e venerdì l’apertura inizierà alle 11:30 per pulizia e raccolta delle monete. Dopo le 22, la fontana sarà visibile gratuitamente, senza steward. La prenotazione può avvenire online o tramite app, con scelta dello slot orario.

I proventi stimati in circa 6,5 milioni di euro annui saranno destinati alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio capitolino, coprendo i costi del personale e potenziando i servizi turistici. La misura permetterà anche di mantenere gratuiti i musei civici per i residenti, spostando il carico economico sui flussi turistici internazionali.