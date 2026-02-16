Dal banchetto al digiuno: dal rito del Martedì Grasso al silenzio del Mercoledì delle Ceneri

Mentre l’odore dello zucchero a velo e del fritto delle chiacchiere satura ancora l’aria delle nostre cucine, l’orologio della tradizione si prepara a scoccare l’ora più drammatica e affascinante dell’anno liturgico e popolare. Domani, Martedì Grasso, celebreremo l’apoteosi del caos, l’ultimo atto di una commedia umana che affonda le radici nei Saturnali romani e nelle feste dionisiache, dove il mondo si capovolge e ogni eccesso è permesso prima del grande silenzio. È il giorno in cui il “Re Carnevale” viene processato, bruciato in piazza o pianto da vedove inconsolabili in maschera, portando con sé i mali dell’anno passato in un rito catartico di purificazione attraverso il fuoco. Ma è proprio nel momento in cui l’ultima scintilla del falò si spegne che il tono cambia bruscamente: il mercoledì mattina, con l’imposizione delle Ceneri, la maschera cade, il trucco viene rimosso e l’individuo torna alla sua nuda essenza, inaugurando quaranta giorni di riflessione e sobrietà. Questo passaggio non è solo un precetto religioso, ma un meccanismo psicologico e antropologico collettivo che ci insegna la ciclicità del tempo: non può esserci rinascita senza privazione, e non può esserci festa senza la consapevolezza del limite.

Martedì Grasso: l’ultima abbuffata

Il termine “Grasso” non è certo casuale. Anticamente, questo era il giorno in cui si consumavano tutte le scorte di carne e grassi animali (come lo strutto) che non potevano essere mangiati durante la Quaresima.

Il rito del Falò – in molti borghi italiani, la serata si conclude dando fuoco a un fantoccio che rappresenta il Carnevale. È un atto magico-propiziatorio: bruciare il vecchio per far spazio al nuovo;

in molti borghi italiani, la serata si conclude dando fuoco a un fantoccio che rappresenta il Carnevale. È un atto magico-propiziatorio: bruciare il vecchio per far spazio al nuovo; La gastronomia dell’eccesso – ogni regione celebra il “saluto alla carne” con piatti ricchi e opulenti.

Mercoledì delle Ceneri: il ritorno alla terra

Con il mercoledì, l’atmosfera vira bruscamente verso il grigio. La cenere utilizzata durante la liturgia, ottenuta bruciando i rami d’ulivo benedetti l’anno precedente, è un simbolo potente di umiltà e transitorietà. “Ricordati che polvere sei e polvere ritornerai“: questa frase, che un tempo risuonava come un monito severo, oggi viene interpretata come un invito a spogliarsi del superfluo e dell’ego, in un mondo che ci vuole sempre “mascherati” e performanti.

Perché questo binomio ci affascina ancora?

Nonostante la secolarizzazione, il passaggio dal Martedì Grasso alle Ceneri mantiene un fascino magnetico. Rappresenta il binomio perfetto tra corpo e spirito, tra il bisogno umano di sfogare gli istinti e la necessità di ritrovare un centro morale e spirituale. È il ritmo binario della vita: l’espirazione della festa e l’ispirazione del digiuno.