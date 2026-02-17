Dall’abbuffata al digiuno: cosa c’è dietro il passaggio dal Martedì Grasso al Mercoledì delle Ceneri

Oggi le strade profumano di fritto, zucchero a velo e quell’euforia collettiva che solo il Martedì Grasso sa regalare, ma basta un battito di ciglia – lo scoccare della mezzanotte – perché l’atmosfera muti radicalmente nel rigore del Mercoledì delle Ceneri. Questo passaggio non è solo un cambio di data sul calendario liturgico, ma un vero e proprio “shock culturale” che affonda le radici in millenni di storia europea, dove il sacro e il profano si sono presi per mano per gestire la transizione psicologica tra l’eccesso e la rinuncia. Se oggi il Carnevale ci sembra solo una sfilata di colori, per i nostri antenati era l’ultima occasione di consumare i grassi animali (da qui il termine “grasso”) prima del lungo inverno dello spirito, la Quaresima. È il momento in cui il Re Carnevale viene processato e bruciato nelle piazze di mezza Italia, un rito catartico che trasforma il grasso in cenere, il rumore in silenzio e l’identità mascherata nella nudità del volto cosparso di polvere, ricordandoci che ogni festa ha un prezzo e ogni fine è un nuovo inizio.

L’ultimo banchetto: perché lo chiamiamo “Grasso”?

Il Martedì Grasso rappresenta l’apice della filosofia del “mondo alla rovescia”. Storicamente, era il giorno in cui era necessario terminare tutte le scorte di carne, strutto e burro, alimenti proibiti durante i quaranta giorni successivi.

Le Chiacchiere (o Frappe) – Non sono solo un dolce, ma il simbolo della festa: semplici, povere di ingredienti ma ricche di volume grazie alla frittura;

Non sono solo un dolce, ma il simbolo della festa: semplici, povere di ingredienti ma ricche di volume grazie alla frittura; Il rogo del Re – In molti borghi italiani, stasera un fantoccio di paglia verrà dato alle fiamme. È il capro espiatorio: bruciandolo, bruciamo i peccati e l’oscurità dell’inverno.

Il Mercoledì delle Ceneri: la polvere che purifica

Domani, l’allegria lascerà il posto alla cenere. Il rito dell’imposizione delle ceneri sulla fronte dei fedeli non è solo un monito cristiano (“Ricordati che polvere sei…”), ma un simbolo archetipico di rigenerazione.

La cenere, ottenuta bruciando i rami d’ulivo benedetti della Domenica delle Palme dell’anno precedente, chiude un cerchio perfetto. È la “dieta dell’anima” che inizia: un periodo di riflessione che, nel folklore contadino, serviva anche a gestire le scarse risorse alimentari prima del risveglio primaverile della Pasqua.