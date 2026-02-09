Dalle vette alpine alla laguna veneziana: viaggio spaziale nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Con l’apertura ufficiale delle Olimpiadi Invernali 2026, la missione Copernicus Sentinel-2 ci offre una vista mozzafiato dell’Italia settentrionale, mettendo in risalto diverse sedi olimpiche chiave. Conosciute anche come Milano-Cortina, le Olimpiadi di quest’anno sono geograficamente estese, con eventi che si svolgono contemporaneamente in diverse regioni e sedi del nord Italia, tra cui Milano, Bormio, Livigno, Anterselva, Cortina D’Ampezzo, Predazzo, Tesero e Verona. La parte superiore dell’immagine, pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, è dominata dalle montagne e dalle valli delle Alpi, dove si trovano la maggior parte delle sedi dei Giochi.

A Nord/Est si trova Cortina d’Ampezzo, la città che dà il nome ai Giochi di quest’anno. Spesso definita la Perla delle Dolomiti, Cortina sorge nel cuore di queste montagne imponenti, dichiarate Patrimonio Naturale dell’Umanità dall’UNESCO. Rinomata località di sport invernali, Cortina ha ospitato le Olimpiadi invernali già nel 1956.

La cerimonia di apertura di quest’anno si è tenuta allo Stadio San Siro di Milano, visibile come un’area grigia incastonata sotto le Alpi, nell’angolo in basso a sinistra dell’immagine. Milano è la seconda città più popolosa d’Italia dopo Roma, con un’area metropolitana che si estende in Lombardia e nel Piemonte orientale.

Più a Est, le acque di colore blu intenso del Lago di Garda spiccano al centro dell’immagine. Con una superficie di 370 km², il Garda è il lago più grande d’Italia e il terzo più grande della regione alpina.

A Est del Lago di Garda si trova la città di Verona, che ospiterà la cerimonia di chiusura, concludendo le due settimane di eventi sportivi. La storica architettura urbana di Verona, come la famosa Arena, il suo anfiteatro romano circolare, ha valso alla città il riconoscimento di Patrimonio Mondiale UNESCO. Il 6 marzo l’Arena ospiterà anche la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali, che celebrano il 50º anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali.

Spostandoci più a Est, in basso a destra, troviamo un altro famoso punto di riferimento italiano: i colori turchesi della laguna veneziana, a forma di mezzaluna, e le isole che compongono la città galleggiante di Venezia, lungo la costa adriatica.