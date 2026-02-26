Dimenticate il goffo T. rex dai piedi piatti: una nuova ricerca dimostra che camminava in punta di piedi

Potente, feroce e re del mondo del Cretaceo, il Tyrannosaurus rex era il predatore al vertice della catena alimentare per eccellenza. Ma era anche sorprendentemente aggraziato sui suoi piedi, secondo una nuova ricerca. I risultati, pubblicati sulla rivista Royal Society Open Science, mostrano che quando queste bestie gigantesche camminavano e correvano, lo facevano in punta di piedi. La documentazione fossile del T. rex è ricca e ci ha fornito molte informazioni su come questi animali cacciavano e crescevano. Ma si sa poco di un aspetto della sua locomozione, ovvero il modo in cui il suo piede toccava il suolo. Così, un team guidato dal College of the Atlantic, nel Maine, ha studiato i piedi di quattro esemplari di T. rex ben conservati.

Impronte dei piedi

Gli scienziati hanno iniziato prendendo misure precise delle ossa delle zampe e dei piedi e inserendo i numeri in tre equazioni utilizzate per stimare la velocità dell’animale. Successivamente, hanno modellato tre modi in cui il piede poteva toccare il suolo. Questi atterravano sulla parte posteriore del piede, sulla parte centrale o in punta di piedi. Per capire quale fosse lo stile più probabile, hanno confrontato questi modelli con dati provenienti da esseri umani e struzzi.

Hanno anche studiato impronte fossili per vedere dove i dinosauri premevano il loro peso sul terreno. I segni più profondi si trovavano sotto le dita, il che suggeriva un passo in punta di piedi.

Quando il team ha confrontato i loro modelli, ha scoperto che muoversi in punta di piedi sarebbe stato il modo più efficace per muoversi più velocemente. Permetteva al dinosauro di fare più passi in meno tempo, aumentando potenzialmente la sua velocità massima stimata di circa il 20%. Un T. rex con i piedi piatti sarebbe stato molto più lento.

Giganti delicati

Secondo gli scienziati, un T. rex in punta di piedi poteva raggiungere velocità comprese tra 5 e 11 metri al secondo, ovvero circa 18-40 chilometri orari. Quindi questo gigantesco predatore, del peso di circa 10 tonnellate, si sarebbe mosso con un’andatura più simile a quella degli uccelli terrestri moderni.

“Il nostro studio rappresenta, a nostra conoscenza, la prima analisi biomeccanica quantitativa degli effetti dei modelli di appoggio del piede sull’andatura del Tirannosauro. Abbiamo scoperto che il piede del T. rex funzionava in modo simile al piede di un uccello“, hanno scritto gli scienziati nel loro studio.

Camminare in punta di piedi influenzava anche il modo in cui la gigantesca bestia gestiva il proprio peso. Gli esseri umani tendono a correre con passi relativamente rigidi. Al contrario, il T. rex si muoveva con una postura accovacciata e faceva molti passi rapidi per rimanere stabile. Questi passi in punta di piedi permettevano alle gambe di fungere da ammortizzatori, aiutando il predatore a rimanere in equilibrio anche su terreni irregolari.

Se gli autori dello studio hanno ragione, molti curatori di musei e registi di documentari e film dovranno ripensare i loro progetti e le loro animazioni.