Disagi per la nebbia a Pescara: voli dirottati e ritardi all’Aeroporto d’Abruzzo

La nebbia scesa nelle ultime ore ha causato disagi e dirottamenti all’Aeroporto d’Abruzzo. In particolare, ieri sera i voli provenienti da Bruxelles Charleroi e Breslavia sono stati dirottati sullo scalo di Roma Fiumicino. Questa mattina, invece, il volo per Malpensa è stato cancellato, mentre quello in arrivo da Bucarest Otopeni è stato dirottato sempre sulla Capitale. Partiti in ritardo, inoltre, i voli per Torino e per Valencia, così come quello diretto a Londra Stansted delle 9:20, che è stato riprogrammato per le 15:30. Sempre a causa della scarsa visibilità sul Centro Italia, ieri sera il volo Linate-Ancona è stato dirottato su Pescara, prima che la nebbia scendesse anche sullo scalo abruzzese.

