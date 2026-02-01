Disagi sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli: rallentamenti fino a 90 minuti

Disagi per chi viaggia in treno sulla linea Alta velocità Roma-Napoli. Trenitalia comunica che dalle ore 18.20 “la circolazione è ancora rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Anagni”. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, spiega l’azienda. In realtà i ritardi col passare del tempo hanno iniziano a diventare importanti e già superano in alcuni casi anche gli 80-90 minuti per i convogli che sono diretti a Torino, Milano e Venezia.

La circolazione è in graduale ripresa

Alle 20.10 Trenitalia con una nota fa sapere che “i treni Alta Velocità, alcuni dei quali sono stati instradati sulla linea convenzionale via Cassino, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti”, ma aggiunge che “la circolazione è in graduale ripresa”.