Distretto aerospaziale d’Abruzzo, Magnacca: “passo verso un accordo quadro con l’ASI”

“Oggi ha fatto un ulteriore passo in avanti il Distretto aerospaziale d’Abruzzo per riempire di nuovi contenuti e progetti la sua attività. Abbiamo avuto un incontro preliminare che porterà la Regione Abruzzo a sottoscrivere con un accordo quadro con l’Agenzia Spaziale Italiana. Rientra nelle azioni messe in campo dalla Regione Abruzzo per valorizzare le realtà emergenti per recuperare il valore aggiunto perduto dalla crisi prodotta dal settore automotive“. A dichiararlo l’assessore alle Attività produttive e alla Ricerca industriale Tiziana Magnacca che questa mattina ha incontrato in Assessorato le delegazioni dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del Distretto aerospaziale d’Abruzzo (DAAB).

“Accordo che consentirà di sostenere percorsi formativi di eccellenza, lo sviluppo e l’integrazione delle filiere aerospaziali regionali, la realizzazione di progetti in linea con gli Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, nonché la promozione dell’inserimento dell’Abruzzo nelle reti e nei distretti tecnologici nazionali e internazionali”, spiega l’assessore.

Per l’ASI è intervenuto il direttore strategico Augusto Cramarossa che ha evidenziato l’interesse dell’Agenzia verso i territori regionali al fine di apprezzare le linee strategiche nel campo aerospaziale al fine di avviare percorsi sinergici e di cooperazione. Apprezzato lo sforzo del DAAB di inserirsi in ambito nazionale ed europeo in un settore in continua evoluzione presentando un Abruzzo con le sue competenze, infrastrutture, organismi di ricerca, filiere produttive e realtà operative nel settore dei servizi satellitari.

“Grande interesse per l’Abruzzo – ha aggiunto l’assessore Magnacca – relativamente al piano tecnologico e strategico del DAAB costituito lo scorso anno. Il nostro impegno è di dare più visibilità al Distretto composto da realtà diverse che l’unico obiettivo di immaginare e realizzare iniziativa nel campo della ricerca e dello sviluppo aereospaziale a beneficio del più vasto e vario comparto produttivo abruzzese“.

Il Presidente DAAB Giuseppe Mitola, che era accompagnato da Roberto Carattoli, Luca Caroli, Fabio Occhioni e Domenico D’Andrea, ha ringraziato per la preziosa collaborazione avuta con Regione Abruzzo che vede le aziende del comparto ragionare a impegnarsi assieme e non come autonome attività aziendali.