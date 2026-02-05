Doppia valanga al Palabione: maxi intervento dei soccorsi ad Aprica

Intervento del Soccorso oggi in seguito al distacco di due valanghe nella zona del Palabione nella zona di Aprica, in provincia di Sondrio. Il primo presentava un fronte di una quarantina di metri, circa trenta il secondo. Impegnati una trentina di soccorritori della V Delegazione Bresciana, provenienti da diverse Stazioni della Valle Camonica, una decina di tecnici della Stazione di Aprica, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza; attivati anche i Vigili del fuoco. Sul posto gli elicotteri di Brescia e Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, oltre a quello della Gdf. In un primo momento, si temeva il coinvolgimento di due persone, avvistate in prossimità della zona delle valanghe. La bonifica dell’area ha consentito di escludere la presenza di persone travolte o sepolte. L’intervento è finito nel tardo pomeriggio.