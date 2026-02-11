Dramma alle Olimpiadi Milano-Cortina! Si sveglia e scopre di essersi rotto il collo: trasportato d’urgenza in ospedale

Momenti di grande apprensione alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La stella australiana dello snowboard Cam Bolton è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo un violento incidente durante un allenamento di snowboard cross. Il 35enne, che avrebbe dovuto prendere parte alla sua quarta Olimpiade, è caduto durante una sessione di training sulla pista di gara. In un primo momento l’incidente non sembrava aver provocato conseguenze gravissime, ma al risveglio Bolton ha avvertito un forte dolore al collo. Gli esami e le scansioni successive hanno rivelato la presenza di due fratture cervicali, costringendo lo staff medico a intervenire immediatamente. L’atleta è stato quindi evacuato dalla montagna in elicottero per ricevere cure specialistiche in ospedale. Durante il trasferimento è stato accompagnato da un rappresentante ufficiale del team australiano. Bolton è stato raggiunto in ospedale dalla moglie, mentre l’intero team resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.

Un’Olimpiade già segnata dagli infortuni

L’Australia è stata già duramente colpita dagli infortuni in questa edizione dei Giochi di Milano-Cortina. La speranza di medaglia Laura Peel ha riportato un infortunio al ginocchio durante il training camp pre-olimpico. La snowboarder Misaka Vaughan è stata invece esclusa dopo aver battuto la testa in allenamento, mentre la freeskier Daisy Thomas ha subito un infortunio al ginocchio in seguito a una caduta.

“Purtroppo negli sport invernali gli infortuni fanno parte del percorso”, ha dichiarato il capo delegazione Camplin. “Con 53 atleti impegnati in discipline ad alto rischio non è qualcosa di insolito, anche se il mio cuore si spezza per loro. So quanto lavoro c’è dietro un sogno olimpico”.

Per Bolton, già protagonista alle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014 e PyeongChang 2018, il sogno di una nuova avventura olimpica si interrompe così nel modo più doloroso. Ora la priorità è il recupero, con tutto il sostegno della squadra e della famiglia al suo fianco.