Dronitaly 2026: FlyDrone presenterà le principali novità dei droni nel settore agricolo

Dall’11 al 13 marzo 2026 all’EX-GAM, Centro Congressi di BolognaFiere si terrà l’undicesima edizione di Dronitaly, l’unica manifestazione internazionale in Italia dedicata ai droni civili ad uso professionale. Un evento che rappresenta una vera piattaforma B2B e B2G, capace di riunire aziende italiane ed estere in tre giornate di networking, incontri e opportunità di business tra operatori, istituzioni e stakeholder del settore. FlyDrone sarà presente al primo piano, Stand 29, con le principali novità tecnologiche per l’impiego dei droni in ambito agricolo: soluzioni dedicate all’agricoltura di precisione, al monitoraggio delle colture e all’ottimizzazione dei processi operativi.