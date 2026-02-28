Due incidenti sulle piste nel Frusinate: sciatori trasferiti in elicottero

Due gravi incidenti sono stati registrati a distanza di poche ore nella stazione sciistica di Campocatino, nel cuore dei Monti Ernici, in provincia di Frosinone. Il primo incidente ha riguardato un bambino di dieci anni, che ha perso il controllo degli sci, cadendo a fratturandosi un femore in una maniera tale che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi: i Vigili del Fuoco ed i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Collepardo hanno raggiunto il bambino e gli hanno prestato le prime cure in attesa dell’eliambulanza del 118. Il paziente è stato trasferito all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono serie ma i medici hanno escluso pericolo per la sua vita. Nel pomeriggio c’è stato un secondo incidente: è accaduto intorno alle 17.30 quando una ragazza di venti anni è caduta mentre affrontava una delle piste di Campocatino andando a sbattere con violenza contro un albero.

Un impatto durissimo, che ha richiesto l’intervento immediato del personale di soccorso presente sul posto e poi di un’eliambulanza. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Anche in questo caso le condizioni sono serie ma la paziente non rischia la vita. Le piste di Campocatino erano regolarmente aperte e omologate al momento di entrambi gli incidenti e non si segnalano particolari criticità nella gestione della stazione. Le dinamiche precise dei due episodi sono al vaglio dei carabinieri.