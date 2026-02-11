Due scialpinisti travolti da valanga in Valtellina: allarme sulle Alpi Orobie

Una valanga in Valtellina, al confine con la provincia di Bergamo, ha coinvolto due scialpinisti, che per fortuna si sono salvati. La valanga si è staccata in alta quota sulle Alpi Orobie, nel territorio comunale di Fusine (Sondrio) e ha travolto due amici, entrambi di 70 anni, residenti nelle provincie di Lodi e Milano, recuperati dagli equipaggi di EliSondrio ed EliBergamo, subito mobilitati dalla centrale di Areu. L’allarme è scattato in codice rosso, indice di massima gravità e urgenza, poi derubricato in giallo. L’area, entro metà pomeriggio, è stata interamente ispezionata e non sono risultate altre persone coinvolte.

Dopo l’SOS, era stato attivato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino civile. I due lombardi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti clinici, legati anche al tempo trascorso sotto la massa di neve, davvero poco, e lievi lesioni. L’indice del pericolo questa mattina era ‘3’ su una scala europea di cinque pioli.