Due scialpinisti travolti da valanga in Valtellina: allarme sulle Alpi Orobie

La valanga si è staccata in alta quota sulle Alpi Orobie, nel territorio comunale di Fusine (Sondrio), e ha travolto due amici, entrambi di 70 anni

Valanga in montagna

Una valanga in Valtellina, al confine con la provincia di Bergamo, ha coinvolto due scialpinisti, che per fortuna si sono salvati. La valanga si è staccata in alta quota sulle Alpi Orobie, nel territorio comunale di Fusine (Sondrio) e ha travolto due amici, entrambi di 70 anni, residenti nelle provincie di Lodi e Milano, recuperati dagli equipaggi di EliSondrio ed EliBergamo, subito mobilitati dalla centrale di Areu. L’allarme è scattato in codice rosso, indice di massima gravità e urgenza, poi derubricato in giallo. L’area, entro metà pomeriggio, è stata interamente ispezionata e non sono risultate altre persone coinvolte.

Dopo l’SOS, era stato attivato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino civile. I due lombardi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti clinici, legati anche al tempo trascorso sotto la massa di neve, davvero poco, e lievi lesioni. L’indice del pericolo questa mattina era ‘3’ su una scala europea di cinque pioli.

