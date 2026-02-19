Ecuador, alluvione travolge Alausí: emergenza dopo le piogge torrenziali | VIDEO

Una violenta alluvione ha colpito Alausí, nella provincia di Chimborazo, in Ecuador, a seguito delle intense piogge registrate nelle scorse ore. Secondo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, l’evento è attualmente attivo e sotto costante monitoraggio. Le precipitazioni hanno provocato la discesa di materiale fangoso e sedimenti nei pressi del quartiere Chitaquiz, causando danni alla viabilità e la possibile compromissione di alcune abitazioni, ancora in fase di valutazione. È stato istituito un Posto di Comando Unificato con il coordinamento del Cuerpo de Bomberos e delle altre istituzioni competenti. Il Ministerio de Salud Pública ha riferito di 7 pazienti assistiti con traumi lievi, tutti in condizioni stabili.