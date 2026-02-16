Egitto-Kenya, energia e infrastrutture al centro dell’incontro a Nairobi

Il Ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Aaty ha incontrato oggi a Nairobi i rappresentanti della Camera di Commercio e Industria del Kenya e imprenditori del settore privato. Abdel Aaty ha sottolineato l’importanza del forum economico collegato al vertice di metà anno dell’Unione Africana per creare nuove opportunità di cooperazione commerciale e rafforzare l’integrazione economica regionale. Ha inoltre illustrato le competenze delle aziende egiziane nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dell‘energia idroelettrica, citando come esempio la diga “Julius Nyerere” in Tanzania, e ha confermato la disponibilità dell’Egitto a condividere esperienze nei settori agricolo, industriale e sanitario.