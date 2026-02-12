Einstein Telescope: al Planetario di Roma il documentario che celebra la scoperta delle onde gravitazionali

Si è svolta negli spazi del Planetario di Roma la prima proiezione nazionale del documentario “Einstein Telescope, listening to the Universe beyond the stars” prodotto da Sardegna Ricerche in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’European Gravitational Observatory (EGO). Il documentario, realizzato da VIS – Virtual Immersion in Science e Telesardegna, ripercorre le vicende che nel febbraio del 2016 portarono all’annuncio da parte delle collaborazioni scientifiche internazionali LIGO e Virgo della rivoluzionaria scoperta delle onde gravitazionali.

A distanza di un decennio da quello storico annuncio, la comunità scientifica internazionale continua a guardare al futuro degli esperimenti attuali e alla progettazione di rilevatori di nuova generazione.

In questo panorama, Einstein Telescope rappresenta un’eccellenza italiana, un progetto ambizioso per la realizzazione nell’ex sito minerario sardo di Sos Enattos, in provincia di Nuoro, di una grande infrastruttura per la ricerca sulle onde gravitazionali in Europa cui anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) partecipa attivamente con attività volte alla caratterizzazione geofisica dell’area.

L’evento di ieri, altro importante passo per il sostegno della candidatura italiana a ospitare il futuro osservatorio, ha visto la partecipazione di Gianluigi Consoli, Direttore Generale per l’Internazionalizzazione e la Comunicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), Lamberto Maria Moruzzi, Direttore Generale per la Diplomazia Scientifica, Spaziale e Sportiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Antonio Zoccoli, Presidente dell’INFN, Roberto Ragazzoni, Presidente dell’INAF, Fabio Florindo, Presidente dell’INGV, e Massimo Carpinelli, Direttore di EGO.