Einstein Telescope, l’Italia lo dedicherà ad Antonino Zichichi

Il futuro rivelatore di onde gravitazionali candidato per la Sardegna porterà il nome del grande fisico italiano

Einstein Telescope
Foto Ansa

Sarà dedicato ad Antonino Zichichi l’Einstein Telescope, il futuro rivelatore di onde gravitazionali che l’Italia si è candidata a ospitare in Sardegna. Lo ha detto il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante il suo intervento ai funerali del fisico, ai quali ha partecipato in qualità di rappresentante del Governo. “Questo gesto significa legare il suo nome a una nuova stagione di ricerca innovativa. Einstein Telescope è un’opera che sfida l’ignoto, chiede coraggio e visione come li aveva lui”, ha aggiunto.

