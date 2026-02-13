Einstein Telescope, l’Italia lo dedicherà ad Antonino Zichichi

Sarà dedicato ad Antonino Zichichi l’Einstein Telescope, il futuro rivelatore di onde gravitazionali che l’Italia si è candidata a ospitare in Sardegna. Lo ha detto il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante il suo intervento ai funerali del fisico, ai quali ha partecipato in qualità di rappresentante del Governo. “Questo gesto significa legare il suo nome a una nuova stagione di ricerca innovativa. Einstein Telescope è un’opera che sfida l’ignoto, chiede coraggio e visione come li aveva lui”, ha aggiunto.