Elicottero contro cavi elettrici a Gressoney: blackout in Valle d’Aosta

Un elicottero, probabilmente a causa di un errore di manovra, ha tranciato un cavo dell’alta tensione a Gressoney-Saint-Jean, in Valle d’Aosta. L’incidente, avvenuto questa mattina alle 10.30 circa, non ha causato feriti, ma ha provocato un temporaneo blackout che ha interessato tutta la Valle del Lys per circa mezz’ora. “I tecnici della società elettrica Deval – spiega il sindaco Mattia Alliod – sono prontamente intervenuti e la corrente elettrica è stata ripristinata in una ventina di minuti. Ci è voluto un po’ di più per le connessioni Internet”. Il Comune di Issime sta ancora registrando qualche problema di connessione proprio sulla rete mobile.