Emergenza maltempo nel Sud della Colombia: Montecristo sommersa da piogge torrenziali | FOTO e VIDEO

Montecristo, nel dipartimento colombiano di Bolívar, sta affrontando una delle peggiori emergenze meteorologiche della sua storia recente. Un violento nubifragio durato oltre 12 ore, aggravato dall’esondazione di almeno 3 corsi d’acqua, ha sommerso quasi completamente il centro abitato. Attualmente più del 90% dell’area urbana risulta allagata, con gravi conseguenze. Le strade si sono trasformate in fiumi e le abitazioni sono state invase dall’acqua fino ai tetti. Oltre ai danni alle case, la piena ha devastato coltivazioni, infrastrutture viarie, scuole e l’ospedale locale, dove il personale sanitario è riuscito a mettere in salvo solo parte delle attrezzature.

Secondo le prime stime, oltre mille famiglie risultano colpite, ma il numero potrebbe crescere con il proseguire delle verifiche. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di massima allerta, mentre la popolazione è stata costretta a evacuazioni improvvisate e a rifugiarsi in edifici scolastici e zone sopraelevate.

La governatorato di Bolívar ha avviato un’operazione umanitaria con la distribuzione di kit alimentari, coperte e attrezzature di emergenza. Parallelamente sono stati attivati interventi urgenti per liberare i corsi d’acqua ostruiti, mentre le previsioni indicano nuove precipitazioni.

