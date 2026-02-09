Emergenza Niscemi, attivato il modulo logistico per le operazioni nella zona rossa

È giunto a Niscemi il modulo logistico destinato a potenziare il presidio di soccorso e assistenza alla popolazione nella zona rossa. La struttura consentirà di avviare le operazioni di recupero nell’area compresa tra i 30 e i 50 metri dal fronte della frana, con inizio previsto nel pomeriggio di oggi: lo ha reso noto l’ultimo incontro del Centro coordinamento soccorsi, istituito presso la Prefettura di Caltanissetta, che ha aggiornato a 1.540 il numero delle persone sfollate. Proseguono intanto le attività di assistenza alla popolazione per il recupero degli effetti personali. Finora sono stati effettuati 1.018 interventi di accompagnamento nelle abitazioni evacuate, di cui 54 nella sola giornata di ieri.

Sul fronte della viabilità, il comandante del Quarto Reggimento Guastatori ha confermato il completamento dei lavori del cosiddetto by-pass tra le strade provinciali 10 e 12. Nella giornata di ieri è stato inoltre effettuato un ulteriore sopralluogo con i tecnici comunali per individuare gli interventi necessari alla regolamentazione del traffico.

Per quanto riguarda la Regia Trazzera Niscemi–San Michele di Ganzaria, si attende la completa asciugatura della pavimentazione per procedere, presumibilmente all’inizio della prossima settimana, con la bitumatura.

Sulla strada provinciale 11, il Libero Consorzio comunale ha comunicato che è in fase di definizione uno studio preliminare, al quale seguirà la progettazione esecutiva, che prevede il coinvolgimento di specifiche professionalità tecniche messe a disposizione dall’Anas.