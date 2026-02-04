Emilia-Romagna sotto pioggia e neve: bianco spettacolo sull’Appennino | FOTO

Oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, l’Emilia-Romagna si sveglia avvolta in un cielo grigio e compatto, con ombrelli che sbocciano come fiori nelle strade delle città. La pioggia bagna quasi tutta la regione, con intensità moderate soprattutto sul bolognese e sui rilievi centrali, creando un’atmosfera ovattata e riflessi lucidi sui marciapiedi bagnati. È però salendo sull’Appennino che la magia prende forma. Nel Modenese oltre i 900 metri di quota, la pioggia lascia il posto alla neve, che trasforma Piandelagotti, Sestola e il Passo del Lupo in un vero e proprio paese delle meraviglie invernale. Fiocchi fino dai 700- 750 metri di quota nel Reggiano e nel Parmense. I tetti e i sentieri si coprono di bianco, i rami degli alberi si caricano di cristalli di ghiaccio, e ogni respiro sembra più freddo e puro. Per gli amanti della montagna, queste ore offrono lo spettacolo raro e delicato di un paesaggio sospeso tra cielo e terra, dove il silenzio della neve sembra rallentare il tempo. Una cartolina d’inverno nel cuore dell’Emilia-Romagna.

