Enel vara un maxi piano da 53 miliardi e spinge sulle rinnovabili: il progetto

Enel accelera sugli investimenti, la maggior parte dei quali in rinnovabili. Nel nuovo Piano strategico 2026-28 la società stima di investire 53 miliardi di euro, in aumento di 10 miliardi rispetto al piano precedente, “con l’obiettivo di accelerare la crescita del gruppo con focus sulle geografie più dinamiche”, principalmente in Italia, Spagna e Stati Uniti. La società, poi, ha già tenuto conto degli effetti del decreto Bollette fino al 2028, stimati in circa 1,8 miliardi tra aumento dell’Irap del 2% e rimodulazione dei prezzi di vendita dell’energia con lo ‘scorporo’ dei costi per gli Ets. Il gruppo ha messo in atto azioni per mitigarne l’effetto e il mercato, anche per questo, ha premiato il Piano strategico con titolo che oggi in Borsa cresciuto del 6,8% a 9,7 euro.

Nel Piano abbiamo “messo tutti gli impatti e le azioni manageriali che facciamo. Abbiamo già perso il 10% e recuperato velocemente perché la Borsa vede il futuro e l’Italia farà meno margini e l’estero ne farà di più e questo spiega il rialzo del titolo. Alla Borsa piace, è un piano derischizzato. Sono tutte notizie positive”, ha spiegato l’ad di Enel, Flavio Cattaneo, al Capital market day, definendo il Piano “ambizioso e sostenibile”.