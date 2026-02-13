Energia: ENEA per M’illumino di Meno, la guida che svela il “dietro le quinte” della bolletta

Aiutare i cittadini a comprendere cosa si ‘nasconde’ dietro la bolletta di luce e gas, partendo dai principi scientifici che regolano il funzionamento del sistema energetico. È questo l’obiettivo della guida La scienza della bolletta – Come l’energia arriva nelle nostre case e perché la paghiamo così, realizzata dall’ENEA in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “M’illumino di Meno”, promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio2. Il testo accompagna il lettore lungo il viaggio dell’energia – produzione, infrastrutture, reti di trasmissione e distribuzione, sistemi di misura e meccanismi economici – descrivendo in modo semplice il ruolo delle reti elettriche, dei trasformatori e dei contatori, nonché l’equilibrio continuo tra produzione e consumi che consente al sistema di funzionare.

“La bolletta rappresenta il punto di arrivo di questo lungo percorso dell’energia, ma resta ancora per molti utenti un documento difficile da decifrare, fatto di numeri, sigle e voci poco comprensibili”, commenta Antonio Disi, responsabile del Laboratorio ENEA Strumenti per la promozione dell’efficienza energetica.

Attraverso esempi pratici e un linguaggio divulgativo, la guida spiega dal punto di vista della fisica che cos’è l’energia e perché si tratta di una grandezza unica che può assumere forme diverse. Fornisce chiavi di lettura semplici all’utente, ma soprattutto lo aiuta a interpretare in modo più consapevole consumi e costi energetici.

Un capitolo specifico è dedicato al gas naturale, principale fonte per il riscaldamento domestico, di cui vengono illustrate modalità di utilizzo, criteri di misura e ragioni dell’impatto sulla spesa energetica, soprattutto nei mesi invernali.

Ampio spazio è riservato anche alla struttura della bolletta e ai diversi elementi che ne determinano l’importo finale: non solo il costo dell’energia consumata, ma anche trasporto, gestione delle reti, oneri di sistema e imposte. Inoltre, viene spiegato come andamento dei mercati, condizioni climatiche e meccanismi di formazione dei prezzi influenzino la variabilità della spesa nel tempo.

“Negli ultimi anni l’energia è entrata con forza nel dibattito pubblico, ma spesso se ne parla senza conoscerne i meccanismi di base”, aggiunge Disi. “Non vogliamo trasformare i cittadini in esperti, ma metterli in condizione di leggere la bolletta con spirito critico e fare scelte più informate. Capire la differenza tra energia e potenza, tra chilowattora e metri cubi, o tra costo dell’energia e costi di rete ci aiuta a distinguere tra ciò che dipende dai nostri comportamenti e ciò che dipende dal sistema. Solo così la bolletta può diventare uno strumento utile, non soltanto un conto da pagare”.

La guida è disponibile gratuitamente sul sito ENEA al link: https://italiainclassea.enea.it/la-scienza-della-bolletta