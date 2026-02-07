Energia, Eni accelera sul Gnl: dal Congo il primo carico della Fase 2 e nuovo slancio al mercato globale

Il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou N’Guesso e l’ad di Eni Claudio Descalzi “hanno presenziato oggi a Pointe Noire alla cerimonia per il primo carico di gas naturale liquefatto (Gnl) dall’impianto flottante Nguya Flng, che segna l’avvio dell’export di gas dalla Fase 2 del progetto Congo Lng”, progetto che – spiega l’azienda con una nota – “ora ha avviato la produzione commerciale della seconda fase, è una componente centrale della strategia di Eni mirata alla crescita nel mercato globale del gas e dell’Llg tramite progetti cost-competitive in geografie diversificate”. È “un passo ulteriore verso il target Eni – indica l’azienda – di crescita del portafoglio Lng a 20 Mtpa entro il 2030, facendo leva sulla flessibilità, competitività e diversificazione geografica dei nostri progetti equity, ed è un tassello centrale nella costruzione di una posizione di leadership nel mercato Lng. Con la Fase 2 il progetto Congo Lng ha una capacità di liquefazione complessiva di 3 milioni di tonnellate (Mtpa) di Gnl, pari a 4,5 miliardi di metri cubi di gas per anno, facendo leva sulle risorse gas dei campi di Nené e Litchendjili, nella licenza offshore Marine XII”.

“Oggi – commenta Descalzi – raggiungiamo un traguardo molto importante, conseguito grazie al rapporto di fiducia costruito con le istituzioni del Paese e con le comunità locali. Siamo stati l’unica società a investire sul gas per sviluppare il mercato domestico e ridurre il flaring di routine, una scelta fatta oltre vent’anni fa che ci ha portato a scoprire volumi tali da permetterne anche l’esportazione. La fase II del progetto Congo Lng è stata realizzata in tempi record rispetto alla media del settore, aumentando la disponibilità di gas sui mercati internazionali e contribuendo alla sicurezza energetica italiana ed europea, generando al tempo stesso benefici concreti per l’economia locale”.