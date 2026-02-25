Energia, idrogeno: al via le iscrizioni alla 5ª edizione della Summer School ENEA

Fino al 20 marzo 2026 sarà possibile presentare la propria candidatura per partecipare alla quinta edizione della Hydrogen Summer School, organizzata dal Dipartimento ENEA Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) insieme all’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica (AIDIC) e al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali e Ambiente (DICMA) della Sapienza Università di Roma. La Summer School 2026 sulle tecnologie dell’idrogeno si svolgerà dal 26 al 29 maggio 2026 presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma) e avrà come titolo “Hydrogen & e-Fuels: Innovation and Artificial Intelligence for the Energy of the Future”. Sarà un’occasione per approfondire il ruolo sia dell’idrogeno e degli e-fuel liquidi e gassosi come soluzioni energetiche sostenibili sia dell’uso dell’intelligenza artificiale (digital twin e strumenti predittivi) per ottimizzare i processi e guidare l’innovazione soprattutto nei settori energivori hard-to-abate.

La quinta edizione dell’Hydrogen Summer School si svolgerà in lingua inglese e accoglierà fino a un massimo di 50 partecipanti, tra dottorandi, ricercatori e giovani professionisti impegnati nello sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno. Il percorso formativo alternerà lezioni specialistiche in aula con esperti, ricercatori e professionisti del settore e lavori di gruppo dedicati a tematiche, processi e tecnologie della filiera dell’idrogeno.

“L’interesse verso il tema dell’idrogeno è in costante crescita e lo sviluppo della filiera legata a questo vettore energetico rappresenta un elemento chiave per assicurare la competitività dell’industria nazionale ed europea”, afferma Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di ENEA. “Con una formazione di alto livello sulle tecnologie dell’idrogeno puntiamo a offrire una visione quanto più ampia e completa possibile, analizzando opportunità, potenzialità e criticità, per una sua implementazione economicamente sostenibile nel settore energetico”.