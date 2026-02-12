Energia, le previsioni sull’imminente crisi del GNL in Asia

La giapponese Inpex prevede per il 2035 una carenza di approvvigionamento di GNL nella regione costiera del Pacifico, inclusa l’Asia, poiché la domanda quasi raddoppierà rispetto ai livelli attuali. Lo ha affermato il colosso petrolifero e del gas nel suo rapporto sugli utili 2025. Secondo la società giapponese che gestisce il progetto Ichthys LNG, al largo dell’Australia Occidentale, la domanda globale di GNL dovrebbe aumentare a circa 700 milioni di tonnellate all’anno nel 2035, rispetto agli attuali circa 400 milioni di tonnellate annue. “La domanda sarà concentrata nella regione Asia-Oceania, rappresentando circa il 60% del totale. Si prevede una carenza di approvvigionamento nella regione costiera del Pacifico, inclusa l’Asia”, ha affermato Inpex nel suo “LNG Supply and Demand Outlook”.

Mentre altre regioni sembrano sufficientemente rifornite, secondo Inpex la regione costiera del Pacifico potrebbe registrare una carenza di approvvigionamento di 231 milioni di tonnellate all’anno nel 2035. Nonostante gli allarmi di un’eccessiva offerta globale di GNL a breve termine, i principali esportatori del Medio Oriente, tra cui Qatar ed Emirati Arabi Uniti, prevedono una forte domanda in futuro e segnalano investimenti insufficienti nell’offerta nel medio-lungo termine. “Gli Emirati Arabi Uniti stanno aumentando le loro esportazioni di GNL per soddisfare la crescente domanda globale che supererà gli investimenti nell’offerta”, ha dichiarato all’agenzia Reuters il ministro dell’Energia Suhail al Mazrouei alla fine dello scorso anno. “Concordo con il ministro del Qatar sul fatto che la domanda sarà molto superiore ai progetti che stiamo vedendo”, ha aggiunto il funzionario emiratino. Saad Sherida Al-Kaabi, CEO di QatarEnergy e ministro dell’Energia del Qatar, a dicembre aveva affermato di non avere “alcuna preoccupazione per la domanda futura: sono preoccupato per la mancanza di investimenti per un’offerta aggiuntiva in futuro, che causerà un’impennata dei prezzi”.