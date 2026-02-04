Energia rinnovabile, la Liguria protagonista nel progetto europeo INVECE

L’assessore all’energia della Regione Liguria Paolo Ripamonti ha partecipato all’evento finale del progetto europeo ‘INVECE – Innovazione verde e Comunità energetiche‘, un’iniziativa finanziata dal programma Interreg Marittimo Italia-Francia e dedicata al supporto e allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili nei territori. “La transizione energetica passa anche dal confronto tra territori e dalla condivisione del lavoro – commenta Ripamonti -. Progetti come ;’INVECE;’ consentono di crescere insieme, scambiare esperienze e accompagnare amministrazioni e comunità locali in un percorso che non riguarda solo gli aspetti tecnici, ma anche la formazione e il modo in cui questi temi vengono comunicati”.

L’incontro, ospitato dalla Regione Sardegna, come capofila del progetto, ha visto la partecipazione di partner istituzionali e territoriali coinvolti tra cui il consigliere esecutivo della Corsica con delega alla pianificazione territoriale Julien Paolini. Nell’ambito delle attività di accompagnamento alle comunità energetiche rinnovabili previste dal progetto sono stati selezionati quindici beneficiari tra comunità energetiche già costituite e soggetti promotori, e ben sei sono liguri. I partecipanti hanno beneficiato complessivamente di più di 220 giornate di consulenza negli ambiti economico-finanziario, gestionale e di monitoraggio, giuridico-legale, tecnico e della comunicazione, per un impegno complessivo di circa 175mila euro. In Liguria i beneficiari selezionati sono la Città metropolitana di Genova, Cer Coesi e i Comuni di Ospedaletti, Montalto Carpasio, Rezzo e Rezzoaglio.