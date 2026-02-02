Energia, una joint-venture greca a marzo fornirà GNL statunitense all’Ucraina

Una joint-venture greca ha firmato il suo primo accordo per la fornitura di GNL statunitense all’Ucraina a marzo, mentre la Grecia cerca di rafforzare il suo ruolo di via di transito per il gas verso l’Europa, che prevede di vietare le importazioni di gas russo entro la fine del 2027. L’Ucraina sta affrontando la sua peggiore crisi energetica in tempo di guerra, mentre il suo settore energetico si sgretola sotto gli attacchi russi, il freddo pungente e i danni accumulati. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la scorsa settimana ha dichiarato che il Paese “ha significativamente diversificato le forniture di gas naturale”. Il carico di GNL statunitense raggiungerà il terminale GNL di Revithoussa in Grecia. La sua consegna alla compagnia energetica ucraina Naftogaz “è prevista per marzo, attraverso un gasdotto che collega la Grecia all’Ucraina attraverso Bulgaria, Romania e Moldavia”, ha affermato Atlantic See LNG Trade, una joint-venture tra Aktor e il fornitore di gas greco DEPA.

Atlantic See LNG Trade ha aggiunto che la quantità massima potrebbe raggiungere 1 TWh a seconda della capacità disponibile dei gestori della rete del gas coinvolti. Lo scorso anno la Grecia ha accettato di importare 700 milioni di metri cubi di GNL dagli Stati Uniti all’anno a partire dal 2030, nel suo primo accordo a lungo termine con Washington, che mira a sostituire le forniture russe all’Europa.