Enorme valanga sopra Solda, almeno due morti

E’ di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. L’incidente si è verificato, intorno alle ore 13.30, nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti. Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva.

Le due vittime sono due freerider, travolti durante un fuoripista. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di due turisti finlandesi. La slavina si è staccata su un pendio di Punta Beltovo, facilmente raggiungibile con gli impianti di risalita. La valanga è stata notata solo quando i soccorritori sono stati allarmati per una seconda slavina scesa poco dopo nei pressi del rifugio Madriccio, in una zona nella quale in passato si erano già verificati dei distacchi. Dall’elicottero hanno notato la valanga su Punta Beltovo e sorvolando la zona hanno notato una persona che stava scavando nella neve.

Giunti sul posto il sopravvissuto ha informato i soccorritori della presenza di due amici sotto la neve. Con l’arva (l’apparecchio di ricerca in valanga) sono stati velocemente localizzati, ma quando sono stati recuperati – uno sotto 60 centimetri di neve e l’altro sotto uno strato di un metro e mezzo – erano ormai morti.

La seconda valanga non ha fatto vittime e così è cessato l’allarme. Sul posto hanno operato i tre elicotteri Pelikan, con gli uomini del soccorso alpino Avs, Cnsas e Gdf.