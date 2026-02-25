Eolico globale 2025: crescita degli ordini e ridefinizione degli equilibri internazionali

Secondo l’ultima analisi di Wood Mackenzie, nel 2025 gli ordini globali di turbine eoliche hanno raggiunto i 215 GW, il secondo totale annuo più alto mai registrato. Sebbene il volume totale sia diminuito dell’8% su base annua, principalmente a causa del minor numero di ordini in Cina, poiché gli sviluppatori hanno dato priorità alla consegna e all’evasione degli ordini arretrati, il 2025 ha visto anche un aumento del 66% degli ordini internazionali per i produttori di apparecchiature originali (OEM) cinesi. Con la maturazione del mercato interno cinese, i principali OEM si sono concentrati da diversi anni sulle regioni in crescita all’estero.

Nel 2025, questa strategia ha iniziato a dare i suoi frutti grazie a offerte flessibili e con specifiche elevate, supportate dalla base produttiva cinese a basso costo. Gli ordini acquisiti al di fuori della Cina sono aumentati del 66% su base annua nel 2025 e sono più che triplicati rispetto ai livelli del 2023. “I principali OEM cinesi stanno ottenendo sempre più ordini nei mercati in forte crescita di Medio Oriente, India e America Latina, sfruttando la rapida implementazione di piattaforme da 10 MW e oltre (MW+) per acquisire quote di mercato”, ha affermato Finlay Clark, analista di Wood Mackenzie.

“Nella regione del Medio Oriente e dell’Africa, gli sviluppatori hanno favorito la disponibilità anticipata di modelli da 10 MW per ridurre al minimo i costi dei progetti su scala gigawatt, consentendo agli OEM cinesi di acquisire il 95% della capacità della regione entro il 2025”. Questo cambiamento si è riflesso in Arabia Saudita, dove Goldwind si è aggiudicata un ordine da 3,1 GW per due siti, il più grande ordine di una singola turbina mai registrato nella regione.