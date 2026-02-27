Escursionista graffiata da un lupo in Val di Rabbi in Trentino

Un’escursionista è stata graffiata nel pomeriggio da un animale indicato dalla stessa come lupo mentre passeggiava nei boschi della Val di Rabbi. Lo riferisce la Provincia di Trento. Secondo la testimonianza raccolta dal Corpo Forestale del Trentino, la donna si è trovata improvvisamente di fronte all’animale, che l’ha toccata graffiandola a una gamba per poi allontanarsi immediatamente. L’escursionista ha fatto rientro autonomamente a casa e ha avvisato le autorità. Nei primi accertamenti non è stato possibile acquisire campioni organici dagli indumenti indossati al momento dell’episodio. Seguiranno ulteriori attività a cura del Corpo Forestale sul luogo dell’accaduto per chiarire la dinamica, conclude la nota.