Etna tra sbuffi e neve: all’alba la vetta fuma, ora è nascosta dalle nuvole

Questa mattina il risveglio è stato accompagnato dallo sguardo rivolto verso l’Etna: evidenti sbuffi provenienti dalla zona sommitale non sono passati inosservati. Alle prime luci dell’alba, il vulcano si presentava con la cima innevata e una colonna di fumo ben visibile che si alzava verso il cielo limpido, sospinta dal vento. Le immagini scattate di Antonella Infanta mostrano una emissione costante dalla vetta, con la nube che si allungava verso l’alto e si spostava lateralmente, creando un suggestivo contrasto tra il bianco della neve e l’azzurro intenso del cielo. Uno scenario che non è passato inosservato a chi, dalla città e dai paesi etnei, ha potuto osservare chiaramente l’attività in corso.

Con il passare delle ore, però, le condizioni meteo sono cambiate. Attualmente il cielo risulta coperto e nuvoloso, e la sommità dell’Etna non è più visibile: della colonna di fumo non si distingue più nulla, nascosta completamente dalla copertura nuvolosa. Resta la testimonianza fotografica di una mattinata iniziata con l’Etna protagonista, tra sbuffi, neve e un cielo che, almeno per qualche ora, ha regalato uno spettacolo naturale di grande impatto.