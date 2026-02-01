Evento meteo eccezionale negli USA: Myrtle Beach coperta da 10 cm di neve, tra i record storici per il South Carolina | FOTO

La recente ondata artica che ha investito il Sud-Est degli Stati Uniti ha prodotto uno degli episodi meteorologici più sorprendenti degli ultimi decenni lungo la costa atlantica. Tra le località maggiormente colpite spicca Myrtle Beach, simbolo del turismo balneare della Carolina del Sud, che si è ritrovata improvvisamente immersa in uno scenario tipicamente invernale, con neve diffusa fino alla spiaggia e temperature eccezionalmente basse. Per una città abituata a inverni miti, con rare gelate e precipitazioni quasi esclusivamente piovose, l’evento rappresenta una rottura netta della climatologia locale, sia per intensità sia per impatto visivo e termico.

Dinamica sinottica e valori estremi registrati

Alla base dell’episodio vi è stata una potente irruzione di aria artico-continentale, scivolata rapidamente verso sud lungo il bordo orientale degli Stati Uniti. Il collasso del getto polare e la formazione di un minimo depressionario secondario in prossimità della costa hanno favorito la convergenza tra aria gelida in arrivo dall’interno e umidità oceanica, creando le condizioni ideali per precipitazioni nevose fino al livello del mare.

Nel cuore urbano di Myrtle Beach la temperatura minima è scesa fino a -7 °C, un valore eccezionale per la zona costiera del South Carolina, accompagnato da accumuli nevosi prossimi ai 10 centimetri. La neve, asciutta e farinosa, ha attecchito facilmente su strade, vegetazione e superfici sabbiose, resistendo per diverse ore nonostante l’influenza marina.

Un evento raro nella serie storica

I dati del National Weather Service confermano la straordinarietà dell’episodio. Nevicate di questa entità risultano estremamente rare nella storia climatica di Myrtle Beach: solo pochi eventi dal secondo dopoguerra hanno prodotto accumuli paragonabili. In termini statistici, la nevicata rientra tra le più significative mai osservate sulla Grand Strand, una fascia costiera notoriamente protetta dal freddo intenso.

La combinazione tra gelo marcato e precipitazioni solide ha trasformato il litorale in un paesaggio quasi irreale, con la neve che si è spinta fino alla boardwalk e alle dune costiere, generando immagini destinate a rimanere nella memoria collettiva.

Impatto paesaggistico e valore simbolico

Particolarmente emblematico è stato l’aspetto del Warbird Park, dove i velivoli storici e il memoriale dedicato alla Seconda Guerra Mondiale sono apparsi completamente innevati. Il contrasto tra aerei militari, palme e manto bianco ha restituito una scena di forte impatto visivo, simbolo di quanto l’evento sia stato fuori scala rispetto alla normalità climatica locale.

Un segnale di estrema variabilità atmosferica

Pur non potendo essere letto come un indicatore diretto di tendenze climatiche di lungo periodo, l’episodio evidenzia l’elevata variabilità atmosferica che può manifestarsi quando le grandi strutture emisferiche — come il vortice polare — entrano in una fase di forte instabilità. In questi contesti, anche aree tradizionalmente miti possono sperimentare eventi invernali severi e inattesi.

Per Myrtle Beach, questa nevicata resterà un evento storico, capace di ridefinire temporaneamente l’identità climatica di una delle coste più iconiche del Sud-Est americano.