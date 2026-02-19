Fiocchi in Trentino, quota neve in calo | FOTO

Nevica oggi giovedì 19 febbraio 2026 in Trentino dove è in transito una perturbazione atlantica che porterà nevicate tra i 500 e i 700 metri. È quanto comunica MeteoTrentino sottolineando che nel corso della mattinata le nevicate tenderanno ad abbassarsi di quota e a intensificarsi. Al mattino e soprattutto durante le precipitazioni più intense neve o neve mista a pioggia potrà quindi essere osservata anche in Valsugana e Valle dell’Adige, con possibili accumuli di qualche centimetro in poco tempo. Oltre i 600-900 metri, durante le fasi più intense, potrà nevicare localmente con intensità pari o superiori a 5 centimetri/ora ed entro il pomeriggio/sera potranno registrarsi accumuli medi di 15-30 cm o più di neve, mentre quantitativi generalmente inferiori sono attesi a quote inferiori. Anche la Val di Fiemme, che in questi giorni ospita alcune gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, sarà interessata dal maltempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.