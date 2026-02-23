Fisica, presentati i risultati progetto Km3NET4RR: quando il Mediterraneo diventa un telescopio

Lo studio dei neutrini cosmici rappresenta una delle frontiere più avanzate della fisica contemporanea, offrendo una chiave di lettura unica sui fenomeni astrofisici più energetici e remoti dell’Universo. In questo contesto si colloca Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience (Km3NeT4RR), progetto finanziato dal PNRR, che ha contribuito al rafforzamento dell’infrastruttura europea Km3NeT nel Mar Mediterraneo, integrando ricerca fondamentale, sviluppo tecnologico e capacità operative in ambiente estremo, con un ruolo strategico affidato al sito italiano al largo della Sicilia. Il tema è stato al centro di una conferenza che si è tenuta a Catania e che ha rappresentato un momento di sintesi e confronto sul lavoro svolto per l’ampliamento dell’infrastruttura di ricerca Km3NeT, con riferimento al sito di Capo Passero, dove opera l’osservatorio sottomarino per neutrini. Un’iniziativa che consolida il ruolo della Sicilia come hub strategico internazionale per la fisica delle astroparticelle e le tecnologie per il mare profondo.

Promosso da INFN e realizzato insieme agli otto partner di progetto, Km3NeT4RR ha consentito il potenziamento dei laboratori, dei siti di integrazione e delle capacità operative a supporto dell’intera collaborazione internazionale KM3NeT, contribuendo in modo diretto allo sviluppo della fisica multimessaggera. Nel corso della giornata, il Management Team del progetto ha illustrato i principali risultati raggiunti sotto il profilo scientifico, infrastrutturale e organizzativo.

“Km3NeT4RR – ha sottolineato Giacomo Cuttone, principal investigator del progetto – ha dimostrato come una grande infrastruttura di ricerca possa crescere grazie a una visione integrata che unisce eccellenza scientifica, solidità gestionale e capacità di cooperazione istituzionale. Stiamo aprendo un pezzo nuovo di storia nella comprensione profonda del da dove veniamo e dove stiamo andando”.

“Con una dotazione finanziaria di 67 milioni di euro dei fondi del PNRR, siamo riusciti a fare l’upgrade dell’infrastruttura sottomarina e anche di numerosi laboratori di integrazione in giro per l’Italia“, ha osservato Sebastiano Ciancio, infrastructure manager del progetto.

Ai lavori, aperti dal sindaco Enrico Trantino e dal rettore Enrico Foti, sono intervenuti per i saluti istituzionali l’eurodeputata Caterina Chinnici, la senatrice Daniela Ternullo, il deputato regionale Nicola D’Agostino, e il Presidente commissione Bilancio dell’Ars, Dario Daidone.

Quattro tavole tematiche

Accanto alla sessione plenaria, la conferenza è stata articolata in quattro tavole tematiche, che hanno coinvolto esperti, accademici e rappresentanti istituzionali su temi chiave per i grandi progetti di ricerca pubblica: il quadro normativo delle procedure di appalto nell’era del PNRR; la comunicazione delle attività e dei risultati della ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico; il project management, il grant office management e i finanziamenti alla ricerca pubblica e il contributo di Km3NeT4RR ai risultati scientifici della fisica multimessaggera.

Le tavole rotonde hanno evidenziato come Km3NeT4RR non sia stato solo un progetto di potenziamento infrastrutturale, ma anche un laboratorio di buone pratiche nella gestione di investimenti complessi finanziati con fondi pubblici, offrendo un modello replicabile per future iniziative di ricerca strategica.

Particolare interesse ha suscitato l’area dedicata agli stand espositivi, che ha permesso ai partecipanti di approfondire il funzionamento dell’infrastruttura Km3NeT e di conoscere da vicino la strumentazione scientifica sviluppata in collaborazione con fornitori strategici nazionali e internazionali, accompagnati dai ricercatori di INFN e dei partner di progetto.

Con la conclusione di Km3NeT4RR, Catania e la Sicilia rafforzano il proprio ruolo nel panorama della grande ricerca europea, confermandosi punto di connessione tra scienza fondamentale, innovazione tecnologica e sviluppo territoriale, dal fondo del Mediterraneo fino alle frontiere dell’Universo.