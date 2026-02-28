Terremoto scuote Napoli e Pozzuoli, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 11:19 nella zona dei Campi Flegrei, dalla popolazione di Pozzuoli e Napoli, ed in particolare nelle zone di Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Quarto e Bacoli. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un evento magnitudo Md 3.5, localizzato nella zona dei Campi Flegrei, con ipocentro ad una profondità di 3 km. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore locali 11:18 del 28/02/2026 (UTC 10:18) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, viene spiegato in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.

“Pochi minuti fa abbiamo avvertito tutti due scosse di bradisismo. Il Comune è già pienamente operativo con tutte le procedure previste in questi casi. Abbiamo ricevuto comunicazione dall’Osservatorio Vesuviano dell’inizio di uno sciame sismico e ne seguiremo l’evoluzione minuto per minuto“: è quanto ha affermato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. Per eventuali segnalazioni, prosegue il primo cittadino, “chiamate i numeri della Centrale Operativa della Polizia Municipale: 081/8551891 e della Protezione Civile: 081/18894400“.