Forte terremoto scuote il Myanmar: epicentro nei pressi di Yenangyaung | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Myanmar alle 22:04 locali (le 16:34 italiane) di oggi, martedì 3 febbraio. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.8, con epicentro individuato 95km a ovest di Yenangyaung e profondità di 55km. Al momento, non si hanno notizie di danni a persone o cose.