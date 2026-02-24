Forte terremoto scuote Taiwan, paura anche a Taipei

Un sisma magnitudo 5.6 ha interessato il Nord/Est di Taiwan, con epicentro in mare al largo della contea di Yilan. Al momento non risultano vittime né danni rilevanti, come riferito dal Central Weather Bureau (CWA). La scossa si è verificata alle 12:37 ora locale (05:37 in Italia), a una profondità di 66,8 km. L’epicentro è stato localizzato a 16,9 km a Sud/Est della città di Yilan, in acque prospicienti la contea. L’intensità massima registrata è stata di livello 4 sulla scala locale, proprio nella contea di Yilan.

Il terremoto è stato avvertito in diverse zone del Nord e del Centro dell’isola, compresa la capitale Taipei. Dopo l’evento, il CWA ha diffuso allerte di prevenzione tramite il sistema nazionale di messaggistica di emergenza per Taipei e la contea di Yilan, invitando la popolazione a mantenere alta l’attenzione per eventuali nuove scosse e ad adottare le consuete misure di autoprotezione, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Central News Agency (CNA).

La scossa è stata percepita anche nella provincia del Fujian, nella Cina sudorientale, al di là dello Stretto di Taiwan, come segnalato sui social media cinesi.