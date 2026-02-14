Forte terremoto scuote Vanuatu | DATI e MAPPE

Un forte terremoto ha scosso le Vanuatu. L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 6.3, avvenuto alle 03:27 ora italiana (13:27 ora locale) ad una profondità di 46 km. Al momento non sono riportati danni. Vanuatu si trova in una posizione geologica “esplosiva“: sorge esattamente lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico, una delle aree più sismiche al mondo. Il motivo principale è l’incontro tra 2 enormi placche tettoniche: la placca Australiana e la placca del Pacifico. In questo punto, la placca Australiana scivola sotto quella del Pacifico (un processo chiamato subduzione). Questo movimento non è fluido: le rocce si incastrano, accumulano una pressione enorme e, quando alla fine si spezzano per liberarla, generano forti terremoti. Questa attività sotterranea alimenta anche i numerosi vulcani attivi dell’arcipelago.