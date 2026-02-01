Forti eruzioni solari in corso: il Sole in esubero con una nuova macchia solare

Un’imponente attività solare sta interessando il nostro sistema solare grazie alla macchia solare 4366, che presenta un campo magnetico “delta-class” instabile, responsabile di potenti brillamenti. Oggi, questo fenomeno ha prodotto una serie di brillamenti di classe M, con un’esplosione M7-X1-M6 che è durata complessivamente più di sei ore. L’energia rilasciata da questi brillamenti ha ionizzato la parte superiore dell’atmosfera terrestre, causando un’interruzione nelle comunicazioni radio a onde corte, con un blackout radio che ha colpito principalmente l’area del Sud Atlantico, con effetti anche ai margini dell’America del Sud e dell’Africa. E’ quanto riporta spaceweather.com.

Gli operatori radioamatori potrebbero aver sperimentato la perdita di segnale sotto i 20 MHz, con disservizi che si sono verificati intorno alle 12:30 UTC. Una CME è diretta verso la Terra? Sebbene i dati preliminari sembrano escluderlo, i risultati finali potrebbero cambiare a seguito di nuove informazioni provenienti dal NOAA e dai coronografi SOHO, che potrebbero rivelare ulteriori dettagli sull’evoluzione di questa intensa attività solare.