Forti piogge in Indonesia, inondazioni nella Reggenza di Bogor: auto travolte e strade danneggiate | VIDEO

Indonesia, inondazioni in due villaggi, Bojong Koneng e Cijayanti, con la situazione più difficile registrata nel complesso residenziale Sentul Green Cluster

Indonesia, inondazioni a Sentul dopo forti piogge

Le forti piogge cadute oggi nel distretto di Babakan Madang, nella Reggenza di Bogor, nella provincia di Giava orientale, in Indonesia, hanno causato inondazioni in due villaggi: Bojong Koneng e Cijayanti. L’inondazione peggiore si è verificata nel complesso residenziale Sentul Green Cluster, nel villaggio di Bojong Koneng. L’acqua è straripata da un ruscello vicino al complesso residenziale, trasportando fango e rocce nella zona residenziale. Il capo dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri della Reggenza di Bogor (BPBD), Ade Hasrat, ha spiegato che l’inondazione è stata causata da piogge prolungate e di forte intensità. “Ciò è stato causato da piogge prolungate e di forte intensità, che hanno causato lo straripamento dell’acqua del ruscello, trasportando fango e rocce”, ha affermato Ade.

La forte corrente ha persino travolto un’auto parcheggiata nella zona, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Inoltre, le strade di accesso al complesso residenziale sono state gravemente danneggiate dall’erosione causata dall’acqua traboccante mista a detriti. “Le strade del complesso residenziale sono state colpite; le valutazioni preliminari non indicano vittime“, ha aggiunto Ade.

Attualmente, l’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri della Reggenza di Bogor (BPBD) e i residenti locali stanno conducendo interventi di emergenza pulendo le strade dal fango e dalle rocce.

Sebbene non ci siano state vittime, questo incidente serve da monito per residenti e costruttori affinché aumentino la vigilanza, soprattutto durante i periodi di forti piogge nell’area di Bogor, soggetta a inondazioni e frane.

