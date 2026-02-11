Forti piogge in Indonesia, inondazioni nella Reggenza di Bogor: auto travolte e strade danneggiate | VIDEO

Le forti piogge cadute oggi nel distretto di Babakan Madang, nella Reggenza di Bogor, nella provincia di Giava orientale, in Indonesia, hanno causato inondazioni in due villaggi: Bojong Koneng e Cijayanti. L’inondazione peggiore si è verificata nel complesso residenziale Sentul Green Cluster, nel villaggio di Bojong Koneng. L’acqua è straripata da un ruscello vicino al complesso residenziale, trasportando fango e rocce nella zona residenziale. Il capo dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri della Reggenza di Bogor (BPBD), Ade Hasrat, ha spiegato che l’inondazione è stata causata da piogge prolungate e di forte intensità. “Ciò è stato causato da piogge prolungate e di forte intensità, che hanno causato lo straripamento dell’acqua del ruscello, trasportando fango e rocce”, ha affermato Ade.

La forte corrente ha persino travolto un’auto parcheggiata nella zona, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Inoltre, le strade di accesso al complesso residenziale sono state gravemente danneggiate dall’erosione causata dall’acqua traboccante mista a detriti. “Le strade del complesso residenziale sono state colpite; le valutazioni preliminari non indicano vittime“, ha aggiunto Ade.

Attualmente, l’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri della Reggenza di Bogor (BPBD) e i residenti locali stanno conducendo interventi di emergenza pulendo le strade dal fango e dalle rocce.

Sebbene non ci siano state vittime, questo incidente serve da monito per residenti e costruttori affinché aumentino la vigilanza, soprattutto durante i periodi di forti piogge nell’area di Bogor, soggetta a inondazioni e frane.