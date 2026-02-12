Frammenti di drone ritrovati sulla spiaggia tra Costinesti e Tuzla: svelata la possibile provenienza

Un drone è stato trovato sulla costa romena del Mar Nero, sulla spiaggia tra Costinesti e Tuzla. Secondo le informazioni di “Digi24”, l’oggetto è stato scoperto questa mattina da tre persone in bicicletta. Sul luogo sono intervenuti poliziotti e pompieri per verificare la situazione. Non è la prima volta che vengono ritrovati frammenti di droni sulle spiagge della Romania. Lunedì sera, infatti, sono stati individuati resti simili sulla spiaggia di Mamaia. Il ministero della Difesa romeno ha detto che nella settimana precedente, nel poligono di Capu Midia si erano svolti esercizi multinazionali con tiro su “bersagli aerei monouso”, tutti droni senza carico, abbattuti sopra il mare.

Durante l’esercitazione multinazionale Dynamic Front (2-6 febbraio), forze tedesche, francesi, italiane e statunitensi hanno effettuato lanci di missili Mlrs e missili terra-aria (tra cui Mistral, Stinger e Avenger) su bersagli aerei monouso, tutti abbattuti sopra il mare.