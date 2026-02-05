Frana in Toscana, bloccata la SS63 a Soliera: strada chiusa al traffico

Una nuova frana ha interessato la SS63 in località Soliera (Massa-Carrara), costringendo le autorità a chiudere temporaneamente la viabilità. La situazione ha reso necessario l’istituzione di percorsi alternativi: i mezzi leggeri possono transitare attraverso l’abitato di Soliera, mentre il passaggio di camion e mezzi pesanti è vietato. Il Comune di Fivizzano invita tutti gli automobilisti a prestare la massima prudenza e a pianificare percorsi alternativi per evitare disagi. Non si segnalano feriti, ma la frana ha provocato rallentamenti significativi sulla viabilità locale.