Frana Niscemi: 1.339 interventi dall’inizio dell’emergenza

Prosegue senza sosta l’attività dei vigili del fuoco a Niscemi, impegnati anche nell’accompagnare e assistere i residenti della zona rossa nel rientro temporaneo nelle proprie abitazioni, al fine di recuperare beni e ricordi personali di prima necessità. Le operazioni continuano anche oggi, dopo i 36 interventi effettuati nella giornata di ieri, che portano il totale a 1.339 interventi dall’inizio dell’emergenza. Nell’area compresa tra i 50 e i 150 metri dal fronte della frana restano ancora due interventi in attesa. Nella fascia tra i 30 e i 50 metri risultano invece 22 interventi in coda, a causa dell’elevata complessità delle operazioni e della necessità di garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza, con l’impiego delle squadre specializzate Usar. Gli interventi nell’area tra 0 e 30 metri dal fronte della frana saranno sottoposti a una valutazione specifica, così come quelli situati nei 100 metri a valle.

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha inoltre annunciato che nella giornata di oggi procederà alla nomina della commissione incaricata di esaminare le richieste per l’ottenimento dei contributi e dei ristori previsti dall’ordinanza della Protezione civile. L’analisi partirà dalle domande presentate a partire dal 18 gennaio.