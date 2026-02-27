Frana Niscemi, 600-700 persone rientreranno a casa

“Stiamo lavorando a una nuova fase, non più quella dell’emergenza ma la costruzione di una fase post-emergenza“. Lo ha detto il sindaco di Niscemi (Caltanissetta), Massimiliano Conti, dopo una lunga riunione tecnica con la struttura del Commissario per l’emergenza frana, cui ha partecipato il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. “Quello che conforta è che il ciglio della frana si è fermato nel centro abitato, non c’è più attività di arretramento – aggiunge Conti – Ci sono movimenti ma a valle e che non riguardano l’area urbana. Ai cittadini stiamo dando le risposte necessarie”.

Nelle prossime ore, il Comune di Niscemi emetterà i provvedimenti per il rientro nelle rispettive abitazioni dei nuclei familiari che prima della frana vivevano nella fascia dei 100 metri che è stata ridotta dai 150 metri iniziali. Il neo Commissario per l’emergenza Fabio Ciciliano parla di “600-700 persone“. Gli sfollati per ora sono 1540. “Al momento non abbiamo un dato ufficiale, certamente saranno centinaia di nuclei familiari – dice il sindaco Conti – stiamo lavorando alla riperimetrazione sulla base della relazione portata dal Commissario Ciciliano, che si è ufficialmente insediato oggi, a seguito di provvedimento del governo nazionale“.