Frana Niscemi: 891 edifici in zona rossa, cresce il numero degli sfollati

Sono 891 gli edifici in zona rossa a Niscemi mentre rimane in corso di definizione il numero delle singole unità immobiliari. E’ quanto ha riferito il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti nel corso della consueta riunione svoltasi in prefettura del centro di coordinamento soccorsi. Si sta invece lavorando alacremente per l’esatta quantificazione del numero degli sfollati. Ad oggi, le domande per ottenere un contributo sono 418 per un totale di 934 persone. Durante la riunione, inoltre è stato affrontato il tema relativo alla ricerca di soluzioni abitative alternative per i cittadini che hanno dovuto abbandonare le loro case.

Al riguardo il sindaco ha riferito che a seguito della pubblicazione di apposito avviso, sono pervenute al comune numerose offerte per immobili da concedere in locazione o vendita. Inoltre, il primo cittadino ha assicurato che sono al vaglio ulteriori proposte e soluzioni per l’individuazione di altri immobili.

Frana Niscemi: entro domenica completati lavori regia trazzera

A Niscemi proseguono i lavori per ripristinare la viabilità. In arrivo nel week end cinque autocarri che trasporteranno il materiale necessario per la pavimentazione di una strada vicinale alla regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria. Il comandante del Genio guastatori ritiene che i lavori saranno completati domenica. E’ quanto emerso dalla consueta riunione svoltasi in prefettura del centro di coordinamento soccorsi. Installati lungo la Sp 11 i new jersey fissi in cemento e avviati i lavori per il revamping della segnaletica.

Circa il consolidamento del fronte franoso prossimo alla strada provinciale 11, al momento non si sono registrati movimenti. La zona rossa estesa fino a valle, sarà dal corpo forestale della Regione siciliana. Proseguono infine i lavori di progettazione del riallaccio della conduttura del gas alla rete principale.